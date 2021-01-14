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رياضة

نفى وجود أي عروض رسمية لضم زيزو.. خالد الغندور يهاجم نادر شوقي

الخميس 14/يناير/2021 - 12:22 ص
زيزو
زيزو
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عمرو ابوبكر
كشف خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي عبر قناة ناديه، عن حقيقة وجود عرض من أحد الأندية لضم أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول للقلعة البيضاء. 

وقال خالد الغندور، عبر قناة الزمالك، "زيزو احترف ٥ سنوات في أوروبا، لم ينضم للمنتخب، 5 سنوات لم يكن يعرفه أحد، لكن قيمة الزمالك رفعت اسم اللاعب، وكذلك مستواه المميز". 

وتابع خالد الغندور "لم يصل الزمالك أي عرض رسمي من نادي العين الإماراتي بخصوص زيزو".

وأوضح خالد الغندور "فقط مستند من الشركة الإماراتية عن طريق نادر شوقي، لم يقم نادي العين برفع المقابل المادي أو تقليصه، لا يوجد أي عرض رسمي".

وطالب خالد الغندور "نادر شوقي بعرض رسمي ومستند موقع من مسئولي العين يتضمن مقابلا ماديا واضحا للصفقة، وليس مستندا عبر الوسيط الإماراتي".

وأكد خالد الغندور أن "مسئولي العين قاموا بنفي تحديد أي سعر يخص صفقة زيزو، وأتمنى أن يتم دعم اللاعب من جماهير الزمالك".

واختتم خالد الغندور "إذا كان نادي العين قام ببيع حسين الشحات للنادي الأهلي مقابل 5 ملايين دولار ولم يكن دوليا".
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