هشام نصر: منتخب مصر لم يصل إلى المستوى الذى نرغب فيه.. فيديو

قال المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2021، إن التنظيم الذي ظهرت عليه أولى مباريات بطولة العالم لكرة اليد في مصر هو نتيجة مجهود كبير وتضحيات كبيرة، مؤكدا أن الحكومة كانت حريصة على أن تخرج هذه البطولة بهذا الشكل الآمن .





وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن منتخب مصر لكرة اليد لم يصل إ لى المستوى الذى نرغب فيه وهذا بسبب قلة الاحتكاكات والمعسكرات التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا .



