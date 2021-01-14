ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هشام نصر: منتخب مصر لم يصل إلى المستوى الذى نرغب فيه.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 12:24 ص
كرة اليد
كرة اليد
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2021، إن التنظيم الذي ظهرت عليه أولى مباريات بطولة العالم لكرة اليد في مصر هو نتيجة مجهود كبير وتضحيات كبيرة، مؤكدا أن الحكومة كانت حريصة على أن تخرج هذه البطولة بهذا الشكل الآمن .

وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن منتخب مصر لكرة اليد لم يصل إلى المستوى الذى نرغب فيه وهذا بسبب قلة الاحتكاكات والمعسكرات التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.

وأوضح نصر ، أن الغرض من الإجراءات الصحية للاعبين هو تقليل الإصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين وليس لمنع انتشاره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حسين لبيب: لا نية لتأجيل بطولة العالم لكرة اليد للرجال بمصر

بنظام الفقاعة الطبية.. وزير الشباب والرياضة يستقبل منتخب اليابان لليد

هشام نصر: تجربة منتخب اليد أمام اليابان كلها مكاسب

طرح الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد لـ تامر حسنى .. فيديو

نعتذر للجماهير.. رئيس اتحاد اليد: فقدنا سلاحا مهما قبل انطلاق المونديال

رئيس الأولمبية يوجه رسالة دعم لمنتخب اليد واللجنة المنظمة للمونديال

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن تفشي كورونا في 2021

أخبار التوك شو.. الشتاء مستمر لـ 20 مارس.. والصحة العالمية تعلن موعد القضاء على كورونا

قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك تجاه الفريق

تخفيض الاجر.. السعودية تتخذ إجراء جديدا بشأن العمالة الوافدة

مصير مشاهد الراحل هادي الجيار فى مسلسل الاختيار 2

الشتاء وصل.. الارصاد تحذر: انخفاض كبير فى درجات الحرارة غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها الجريئة فى الجيم.. إطلالات عرضت نسرين طافش للانتقاد

توب بينك.. أمينة تخطف الأنظار بأنوثتها

طريقة عمل معجنات الهوت دوج.. خطوة بخطوة