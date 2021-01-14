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بين الناس

أهالي أوليلة يستغيثون بمحافظ الدقهلية لوقف هدم جراج سيارة الإسعاف.. صور

الخميس 14/يناير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بسبب قرار الواحدة المحلية بهدم جراج سيارة الأسعاف التى تم بناؤه منذ أسابيع.

وقال عماد الغلبان، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى «بين الناس»:  بعد أن تضافرت جهود المجتمع المدني بقرية أوليلة، وقاموا بشراء سيارة إسعاف لخدمة أهالي القرية وحفاظا عليها تبنوا الأهالي مهمة إنشاء جراج لها ولوجود قطعة أرض فضاء قاموا ببناء جراج عليها تحت مرئي ومسمع من الوحدة المحلية وبعد مرور أسابيع فوجئ الأهالي بإصدار قرار إزالة المبني وإصرار رئيس مجلس مدينة ميت غمر على تنفيذ الإزالة علي الرغم من أن الأمر للصالح العام .

وناشد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، لأنقاذ أهالى قرية اوليلة  من قرار الوحدة المحلية لهدم جراج سيارة الإسعاف، والنظر إليهم بعين الرحمة، والعمل على حل هذه الشكوى في أسرع وقت رأفة بحال وصحة الأهالي.  

للتواصل من خلال رقم
0 106 373 5950

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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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