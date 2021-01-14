أهالي أوليلة يستغيثون بمحافظ الدقهلية لوقف هدم جراج سيارة الإسعاف.. صور

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بسبب قرار الواحدة المحلية بهدم جراج سيارة الأسعاف التى تم بناؤه منذ أسابيع.





وقال عماد الغلبان، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى «بين الناس»: بعد أن تضافرت جهود المجتمع المدني بقرية أوليلة، وقاموا بشراء سيارة إسعاف لخدمة أهالي القرية وحفاظا عليها تبنوا الأهالي مهمة إنشاء جراج لها ولوجود قطعة أرض فضاء قاموا ببناء جراج عليها تحت مرئي ومسمع من الوحدة المحلية وبعد مرور أسابيع فوجئ الأهالي بإصدار قرار إزالة المبني وإصرار رئيس مجلس مدينة ميت غمر على تنفيذ الإزالة علي الرغم من أن الأمر للصالح العام .





وناشد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، لأنقاذ أهالى قرية اوليلة من قرار الوحدة المحلية لهدم جراج سيارة الإسعاف، والنظر إليهم بعين الرحمة، والعمل على حل هذه الشكوى في أسرع وقت رأفة بحال وصحة الأهالي.





للتواصل من خلال رقم

0 106 373 5950





اقرأ أيضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.