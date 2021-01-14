ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هشام حنفي: أتوقع عدم خوض محمود الخطيب انتخابات الأهلي المقبلة

الخميس 14/يناير/2021 - 06:30 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
Advertisements
محمد رشاد
توقع هشام حنفي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، عدم خوض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء انتخابات الأهلي المقبلة.

وقال هشام حنفي، خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر"، إنه يتمنى خوض انتخابات الأهلي المقبلة ضمن قائمة الخطيب حال ترشحه.

وتابع هشام حنفي، "في حال عدم ترشح بيبو قد انضم لقائمة الكابتن طاهر أبو زيد".

وأشار هشام حنفي، إلى أن انتخابات النادي الأهلي المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت في حال عدم ترشح الكابتن محمود الخطيب، لافتًا إلى أن في حال عدم خوض بيبو الانتخابات سيتنافس طاهر أبو زيد والعامري فاروق وخالد مرتجي على منصب الرئاسة.

ولفت هشام حنفي، إلى أن بعض المسئولين في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لا يستحقون التواجد داخل القلعة الحمراء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

سعر خرافي.. تعرف على تكلفة وماركة فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

30 صورة غاية في الندرة لـ بورسعيد عام 1869