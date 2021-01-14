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فن

الواحد يخاف يطلبله الرحمة ليتشتم بأبوه.. صلاح عبد الله ينعى صفوت الشريف

الخميس 14/يناير/2021 - 05:40 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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أحمد إبراهيم
نعى الفنان صلاح عبد الله، الوزير الأسبق صفوت الشريف، الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة ليل أمس، الأربعاء.

وكتب الفنان صلاح عبد الله، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "البِت السافلة ميديا وصلت .. الواحد يخاف إنه يطلب الرحمة لواحد مات ليتشتم بأبوه وأمه هو والميت".

وتُوفي صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، بعد صراع مع المرض.

و"الشريف" من مواليد 19 ديسمبر 1933 بمحافظة الغربية، وكان وزير الإعلام خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان الإعلامي محمد الباز أعلن إصابة صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق بـكورونا، وأن حالته الآن حرجة.

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة النقض برفض طعن الشريف على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع وتأييد الحكم.

كان صفوت الشريف سلم نفسه الجلسة الماضية لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن المقدم منه شكلًا. 

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018  صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.

كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

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