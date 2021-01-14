طوارئ بالوادي الجديد تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

أعلنت محافظة الوادي الجديد رفع حالة الطوارئ بكافة المناطق والطرق السريعة وذلك تحسبا للرياح المثيرة للأتربة التي من المتوقع أن تضرب المحافظة .





وذلك بحسب التوقعات التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس والتى أكدت خلالها أن هناك رياحا نشطة محملة بالأتربة سوف تضرب الوجه القبلى والمناطق الجنوبية من البلاد.





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري مع نشاط للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة.





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ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا على السواحل الغربية، معتدلًا على السواحل الشرقية، مع نشاط للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية، بينما يكون الطقس معتدلًا على شمال الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





ويسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.





وبالنسبة للظواهر الجوية، تتوقع هيئة الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة 70% تقريبا، على مناطق السلوم، ومطروح، والإسكندرية، على فترات متقطعة، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (50 % تقريبا) على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) على فترات متقطعة.





وتتراوح فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 40% تقريبا ) على مناطق من ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - وسط سيناء - خليج العقبة ) على فترات متقطعة، في ظل وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.



