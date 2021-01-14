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أخبار البلد

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف على التفاصيل

الخميس 14/يناير/2021 - 09:33 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثلاثة قرارات جمهورية جديدة، حول المشروعات المشتركة والعلاقات مع كل من أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، الخميس، القرارات كالتالي:
- القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من  أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «المساهمة فى خلق فرص عمل للمرأة فى صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة» الموقعة فى القاهرة بتاريخى 11-6-2020 و 15-6-2020.

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- القرار الجمهورى رقم 447 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة أسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع " خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22-6-2020و 23-6-2020.

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- القرار الجمهورى رقم 477 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" أرضى" والموقع فى القاهرة بتاريخ 29-6-2020.

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