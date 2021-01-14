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رياضة

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يسعى لمواصلة انتفاضته أمام كريستال بالاس

الخميس 14/يناير/2021 - 09:39 ص
النني ولاكازيت
النني ولاكازيت
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محمد السعيد
يستضيف فريق آرسنال نظيره كريستال بالاس، اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لمواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على كريستال بالاس في مباراة الليلة، والتقدم إلى المركز التاسع.

وحقق آرسنال الفوز في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث فاز فاز تشيلسي 3 - 1، وبرايتون 1 - 0، ووست بروميتس  4 - 0، ونيوكاسل يونايتد 2 - 0.

في المقابل يطمح نيوكاسل يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز، للابتعاد عن مركز الهبوط.

يذكر أن آخر مباراة جمعت آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي كانت الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي  1 - 1.

ويحتل آرسنال المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز الـ 13.


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