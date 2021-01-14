منتخب مصر يغلق صفحة اكتساح تشيلي بمونديال اليد ويبدأ الإعداد لمواجهة مقدونيا

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، تدريباته في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الواحدة ظهرا، تتضمن شرح الأخطاء التي وقع فيها الفريق أثناء مباراة تشيلي في افتتاح بطولة العالم.

ويستعد المنتخب حاليا لملاقاة منتخب مقدونيا في الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة العالم في نسختها رقم 27 والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وكان المنتخب الوطني بقيادة الإسباني قد حقق الفوز أمس الأربعاء على تشيلي بنتيجة (35-29)، في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدور التمهيدي.

وأكد الإسباني روبيرتو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، أن الفريق قدم أداء قويا أمام تشيلي في افتتاح بطولة العالم، المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وأضاف، أن هناك بعض الخطط لم يتم تنفيذها داخل المباراة، وأن إشراك العديد من اللاعبين هو أمر إيجابي نظرا لأن كل هؤلاء سيحتاج لهم الفريق في مباريات البطولة.

وأشار إلى أن منتخب تشيلي كان يعتمد بشكل أساسي على الاختراق من عمق الدفاع، وهو ما أعطى انطباع أن دفاع المنتخب الوطني ضعيف وهو أمر غير صحيح.

وتابع: "مستوى المنتخب سيتحسن مع المباريات، واللاعبين قدموا أداء قوي في مباراة الافتتاح أمام تشيلي".

وخاض المنتخب الوطني المباراة بقائمة تضم 16 لاعبا هم، كريم هنداوي - عصام الطيار - عمر الوكيل - أحمد مؤمن - علي زين - يحيى الدرع - حسن قداح - أحمد هشام السيد - سيف الدرع - يحيى خالد - محسن رمضان - محمد سند - أكرم يسري - محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري - وسام نوار.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات، السويد ومقودنيا وتشيلي، ويخوض مبارياته على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، وتعد هذه النسخة هي رقم 27 في تاريخ المونديال، وتقام بدون حضور الجمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.