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محافظات

بـ الأنف وقاع الجمجمة.. استئصال ورم دموي متشعب لـ طفل في جامعة كفر الشيخ.. صور

الخميس 14/يناير/2021 - 01:12 م
صدى البلد
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محمود زيدان
نجح فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، باستئصال ورم دموي في قاع الجمجمة متشعب بالأنف بإشراف الدكتور سعد الزيات، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والدكتور حسام الشريف، أستاذ مناظير الأنف وقاع الجمجمة بجامعة طنطا والمنتدب بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ.

وضم الفريق الطبي كلًا الدكاترة أحمد الجندي ومحمد الديب و إسلام أنيس، المدرسين بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وقد تمت عملية معالجة الورم بالحقن الموضعي بأحدث التقنيات من فريق التدخل الإشعاعي لتقليل النزيف وقام به الدكتور محمد صبري،  والدكتور عماد عمارة، المدرسين بقسم الأشعة.

وأكد الفريق الطبي، أن المريض تماثل للشفاء بدون نزيف أثناء العملية بفضل التعاون بين فريق مناظير الأنف وقاع الجمجمة وفريق التدخل الاشعاعي وفريق التخدير المتميز بالمستشفى الجامعي.

من جانبه قال الدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، إن روح الفريق التكاملي هي سياسة المستشفى للوصول للاستفادة القصوى لصالح المريض فى مثل هذه الحالات النادرة.

وجاء هذا العمل تطبيقًا لسياسة خدمة المجتمع والمرضى التي أطلقها الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة منذ توليه مهامه والتي تولى تنفيذها والإشراف عليها الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب. 
بـ الأنف وقاع الجمجمة.. استئصال ورم دموي متشعب لـ طفل في جامعة كفر الشيخ.. صور
بـ الأنف وقاع الجمجمة.. استئصال ورم دموي متشعب لـ طفل في جامعة كفر الشيخ.. صور
بـ الأنف وقاع الجمجمة.. استئصال ورم دموي متشعب لـ طفل في جامعة كفر الشيخ.. صور
بـ الأنف وقاع الجمجمة.. استئصال ورم دموي متشعب لـ طفل في جامعة كفر الشيخ.. صور
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