صفعها بقوة.. عميل يضرب عاملة بـ سوبر ماركت| فيديو

زود فيروس كورونا المستجد من جانب العنف والخلافات بين البشر، فمنذ انتشاره مع صعيد العام الماضي، رصدت العديد من الخلافات والشجار العنيف الذي يقع بين مرتدي الكمامة العازفين عن ارتدائها في الأماكن العامة.









ويُظهر مقطع فيديو صادم هجومًا عنيفًا على عاملة بسوبر ماركت بعد أن طلبت منه ارتداء قناع للوجه والمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".











في المقطع الذي بثته قناة BBC Breakfast صباح اليوم 13 يناير، صرخ رجل على موظفة وهي تقف على بعد بوصات من وجهه، وصرخ: "لماذا تلمسيني ، لماذا تلمسيني؟".









وبقوة قام بضربها على وجهها بقوة قبل أن يخرج من المتجر وهو في حالة غضب عارم، و اعترف الرجل في وقت لاحق بأنه مذنب لخرق لوائح "كوفيد-19" المفروضة في بريطانيا، وتم تغريمه.









وقال "بول تشيما"، مدير متاجر مالكولم: "إنه لم يكن من السهل على الشركات الصغيرة فرض قواعد القناع مثل العديد من سلاسل المتاجر الكبرى التي تفعلها الآن".









وأوضح: "بصفتي بائع تجزئة مستقل، لم أحصل على الأموال مثل المتاجر الكبيرة لتوظيف حارس أمن عند الباب الأمامي، للتنبيه على العملاء بارتداء الكمامة".



