ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة للجلسة السابعة ليتجاوز مستوى 11450 نقطة

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 677.806 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11453 نقطة، للجلسة السابعة على التوالي، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13886 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 4424 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3252 نقطة.