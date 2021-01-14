للرجال والسيدات .. الهرمونات تسبب 5 أمراض

يمكن أن تتسبب أشياء كثيرة في زيادة وزنك، ولكن هل فكرت يومًا في أن الهرمونات غير المتوازنة قد تكون السبب؟ حيث لهرموناتك تأثير كبير على جسمك بالكامل،ولا يدرك الكثير من الناس الدور المهم الذي تلعبه الهرمونات في وزنهم الإجمالية، كما يمكن أن تسبب لك مزاجًا منخفض، أو تجعلك تشعر بالتعب طوال الوقت.





لدى كل من الرجال والنساء عدة هرمونات في أجسامهم يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في إنقاص الوزن أو زيادته، الهرمونات غير المتوازنة التي تسبب هذه المشكلة هي:

الكورتيزول

الإستروجين

التستوستيرون

البروجسترون

هرمون النمو

الألدوستيرون





اقرأ أيضًا|

توقفى عنها فورا.. أطعمة تسبب الصداع





غدة درقية

فيما يلي سبعة أعراض تشير إلى أن جسمك يعاني من مشكلة وزن مرتبطة بالهرمونات.





1.التعرق

لا يعتبر معظم الناس أن التعرق المستمر هو علامة على أن جسمك يعاني من نقص في هرمون البروجسترون أو هرمون الاستروجين.

عندما تمر المرأة بسن اليأس ، فإنها تعاني من التعرق الليلي بسبب انخفاض مستوى هرمون الاستروجين لديها، لكن لستِ بحاجة إلى أن تكوني في سن اليأس لوجود هرمونات غير متوازنة تؤثر على جسمك.

2. الصداع المزمن

يمكن أن تسبب لك العديد من المشكلات الطبية الشعور بالصداع، فوفقا للمنظمة الصحة العالمية، يعاني واحد من كل 20 شخصًا من الصداع يوميًاوالحقيقة المثيرة للاهتمام حول تقاريرهم هي أن معظم حالات الصداع هذه ناتجة عن اختلالات هرمونية.

يمكن أن يسبب انخفاض هرمون الاستروجين في الجسم الصداع خاصة عند حدوثه أثناء الحيض، تؤثر مستويات الاستروجين غير الكافية أيضًا على عملية التمثيل الغذائي مما يجعلها بطيئة، فالأيض البطيء يعيق الجسم فقط عن استخدام السكر في الدم بكفاءة كما ينبغي.

إذا كنت تعتقد أن انخفاض مستوى هرمون الاستروجين قد يكون السبب في ذلك، فقد تكون لديك أيضًا مشاكل تتمثل في التهيج والانتفاخ والتعب والشعور بالحزن.





3ارتفاع السكر في الدم

إذا كان نظامك الغذائي يتكون من أطعمة مصنعة وعالية الكربوهيدرات، فقد تكون مستويات السكر في الدم لديك غير مستقرة.

يعتمد الجسم على هرمون الأنسولين للمساعدة في نقل السكر المفيد إلى الخلايا. عندما تتشبع خلاياك بكمية كبيرة من الجلوكوز لفترات طويلة ؛ ثم يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري. غالبًا ما يكتسب الأشخاص المصابون بداء السكري وزنًا بسبب انخفاض مستويات الأنسولين لديهم ، ولأنهم يتناولون الأطعمة الخاطئة.





4الإرهاق

إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت حتي إذا كنت تنام عدد ساعات كافية فقد يكون لديك هرمونات غير متوازنة تسبب لك المشاكل. فمن المحتمل أن يكون لديك مستويات غير متوازنة من:

التستوستيرون

الكورتيزول

هرمونات الغدة الدرقية T3-T4

لذا عند شعورك بالإرهاق المستمر عليك استشارة الطبيب

5. انفتاح الشهية بشكل مبالغ فيه

يشعر بعض الناس بالجوع حتى عندما تكون بطونهم ممتلئة، إذا أكلت لكن مازلت تشعر أنك بحاجة لتناول الطعام مرة أخرى، فهذا يشير إلى أن لديك مستوى منخفض من هرمون اللبتين"Leptin" هو هرمون يرسل إشارة إلى الدماغ بأنك ممتلئ، مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.





عندما تمتلئ معدتك ، تفرز الخلايا الموجودة داخل هذه المنطقة هذا الهرمون الذي يربط مجرى الدم بالدماغ. للأسف ، أصبح العديد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أقل حساسية للإشارات الواردة من اللبتين حيث اعتاد الجسم على الإفراط في إنتاج هذا الهرمون، غالبًا ما يكون لدى الأشخاص المقاومين لللبتين شهية لا يمكن السيطرة عليها مما يؤدي إلى زيادة الوزن.





6 الكرش

يمكن لأي شخص أن يكون نحيفًا في كل مكان آخر، لكن بطنه أكبر من المتوسط. أجرت جامعة ييل دراسة حول الرجال والنساء الذين لديهم تراكم كبير من الدهون في منطقة الوسط لديهم، ووجدوا أنه عندما يكون الجسم تحت الضغط لفترة طويلة، يتم ضخ الكورتيزول في جميع أنحاء النظام.





إذا ظلت مستويات الكورتيزول مرتفعة لفترة طويلة جدًا فإنها تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتزيد من الشهية، بالإضافة إلي انهم وجدوا أن ارتفاع مستويات الكورتيزول يؤدي إلى تراكم الدهون في البطن.