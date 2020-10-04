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مرأة

بدون أضرار أو تأثير على الهرمونات.. طرق مجربة لمنع الحمل

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:00 م
طرق مجربة لمنع الحمل
طرق مجربة لمنع الحمل
لمياء الياسين

يبحث المتزوجون حديثا عن وسائل مختلفة لمنع الحمل بدون أضرار أو تأثير على الهرمونات، ولا يفضلون حبوب منع الحمل، لكن فى المقابل هناك العديد من الطرق المختلفة لتحديد النسل.


تعرفى على وسائل منع الحمل الحديثة والآمنة وفوائد وأضرار كل منها:


حقنة منع الحمل
حقن منع الحمل تعد من أبرز وسائل منع الحمل الحديثة والأقل ضررا وفقا لموقع "هيلث"، ويستمر مفعولها من شهر إلى 3 أشهر.


وتعد أبرز فوائد حقن منع الحمل إمكانية استخدامها عند الرضاعة الطبيعية، وفى الوقت نفسه تقلل من فترات الغزارة والمؤلمة لبعض النساء.


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ويعد أبرز وسائل منع الحمل للعرسان والتى توفر أمانا أكبر للنساء استخدام الواقى الذكرى وطريقة العد والحساب، ولكن الأمر متروك لطبيعة جسم المراة ورؤية الطبيب.


1- الواقي الذكري:
هو وسيلة آمنة تماما لـ منع الحمل من خلال منع وصول الحيوانات المنوية إلى داخل الرحم.


2- طريقة العد أو الحساب:
تستخدم هذه الطريقة لدى النساء اللواتي دورتهن منتظمة فقط، من خلال احتساب وتحديد الأيام التي فيها إباضة وخصوبة لدى المرأة.


حبوب منع الحمل
تأخذها النساء عن طريق الفم، وعندما يتم تناولها بشكل صحيح، فإنها تكون فعالة بنسبة تصل إلى 99.9٪.


تظهر بعض الأدلة زيادة عابرة وطفيفة في حدوث سرطان الثدي، وعنق الرحم مع استخدام الحبوب؛ ومع ذلك، فإن هذا الخطر يعود إلى خط الأساس في غضون 10 سنوات من إيقاف حبوب منع الحمل ويفوقه الحد من مخاطر سرطان المبيض وسرطان بطانة الرحم.


منع الحمل بالأعشاب
يعتقد البعض أنه يمكن منع الحمل بالأعشاب، إلا أنه لا توجد دراسات مثبتة لمنع الحمل لكنه فى المقابل يعتقد البعض أنّ بعض الأعشاب تمتلك فعاليةً في منع الحمل مثل عشبة النيم أو بذور الخروع أو تناول شاي الزنجبيل يوميًا، والذى يساعد على تحفيز نزول الطمث.
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