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مرأة

حبوب منع الحمل تقلل من خطر الإصابة بهذا المرض

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يقول الباحثون إن النساء اللواتي يتناولن موانع الحمل مثل حبوب منع الحمل لديهن مخاطر أقل للإصابة بالربو، ويقولون إن السبب في ذلك هو أن موانع الحمل هذه تقلل من إنتاج بعض الهرمونات المرتبطة بالربو.

ووفقا لموقع health تفسر هذه الظاهرة سبب ارتفاع معدل الإصابة بالربو عند الإناث بعد بلوغهن سن البلوغ، وقد تقلل موانع الحمل الهرمونية مثل حبوب منع الحمل من خطر الإصابة بالربو لدى النساء في سن الإنجاب.

هذا وفقًا لدراسة جديدة أجريت على أكثر من نصف مليون امرأة، ,خلص الباحثون إلى أن المشاركين في الدراسة الذين استخدموا موانع الحمل الهرمونية في أي من الحبوب أو اللاصقات أو الحقن كانوا أقل عرضة للإصابة بالربو من أقرانهم الذين لم يتناولوا موانع الحمل الهرمونية.

وأثناء إجراء الدراسة، تابع الباحثون أكثر من 500000 امرأة بريطانية ، تتراوح أعمارهن بين 16 و 45 عامًا ، بين عامي 2000 و 2016.

وخلال تلك الفترة الزمنية ، أصيب أكثر بقليل من 25000 امرأة بالربو، وعدل الباحثون البيانات لمراعاة عوامل مثل السمنة والتدخين.

وما زالوا يجدون أن أولئك الذين استخدموا موانع الحمل الهرمونية لديهم خطر أقل بنسبة 30 في المائة للإصابة بالربو من النساء اللواتي لم يستخدمن موانع الحمل.
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