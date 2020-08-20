مش بس للستات.. كل ما لا تعرفه عن حبوب منع الحمل للرجال

اضرار حبوب منع الحمل كثيرة فتحتوى موانع الحمل الهرمونية على كمية صغيرة من هرمون الاستروجين والبروجستين وتعمل حبوب منع الحمل على توقف الجسم عن التبويض بحيث يصعب على الحيوانات المنوية المرور عبر عنق الرحم والعثور على بويضة ويمكن أن تمنع موانع الحمل الهرمونية الحمل عن طريق تغيير بطانة الرحم ، لذلك من غير المحتمل أن يتم زرع البويضة الملقحة.





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وفقا لموقع هيلث تسبب حبوب منع الحمل فى تقليل عدد فترات الحيض من 13 دورة في السنة إلى أربع فترات في السنة فقط. هذا يعني أن المرأة التي تتناول هذه الحبة ستحيض مرة واحدة فقط كل 3 أشهر تقريبا







وتعد أبرز اضرار حبوب منع الحمل تسببها في معاناة بعض الأشخاص من الصداع وتقلبات المزاج كما أن حبوب منع الحمل قد تسبب لك الهشاشة و تفقد كثافة العظام إذا حصلت على الحقنة لأكثر من عامين على التوالي.