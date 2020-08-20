مش بس للستات.. كل ما لا تعرفه عن حبوب منع الحمل للرجال

اضرار حبوب منع الحمل كثيرة فتحتوى موانع الحمل الهرمونية على كمية صغيرة من هرمون الاستروجين والبروجستين وتعمل حبوب منع الحمل على توقف الجسم عن التبويض بحيث يصعب على الحيوانات المنوية المرور عبر عنق الرحم والعثور على بويضة ويمكن أن تمنع موانع الحمل الهرمونية الحمل عن طريق تغيير بطانة الرحم ، لذلك من غير المحتمل أن يتم زرع البويضة الملقحة.
وفقا لموقع هيلث تسبب حبوب منع الحمل فى تقليل عدد فترات الحيض من 13 دورة في السنة إلى أربع فترات في السنة فقط. هذا يعني أن المرأة التي تتناول هذه الحبة ستحيض مرة واحدة فقط كل 3 أشهر تقريبا
ويعد من الأفضل تناول الحبوب في نفس الوقت كل يوم ولكن تناولها إما قبل الإفطار أو في وقت النوم سيساعد في تسهيل تذكرها.
وتعد أبرز اضرار حبوب منع الحمل تسببها في معاناة بعض الأشخاص من الصداع وتقلبات المزاج كما أن حبوب منع الحمل قد تسبب لك الهشاشة و تفقد كثافة العظام إذا حصلت على الحقنة لأكثر من عامين على التوالي.
أما عن اضرار حبوب منع الحمل للرجال كثيرة فهى تقلل من إنتاج الحيوانات المنوية، وبالتالي تقلل من معدل الخصوبة وحدوث الحمل بالشكل الطبيعي.
حبة واحدة يوميًا هي ما يحتاجه الرجل كي يحصل على الحماية الكاملة من حدوث الحمل.
على الرغم من ظهور حبوب منع الحمل للسيدات منذ أكثر من 50 عامًا وتقبل السيدات لها بشكل سريع عالميًا، إلا أنه هناك صعوبة شديدة في إقناع الرجال والسيدات معًا بفاعلية تلك الحبوب.
وعلى الرغم من موافقة بعض الرجال بأخذ تلك الحبوب إلا أن الغالبية الأشمل كانت ضدها لأسباب مختلفة غالبها اجتماعية وثقافية