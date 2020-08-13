أضرار حبوب منع الحمل كثيرة.. تعرفى على الوسيلة الأفضل

لتفادى اضرار حبوب منع الحمل هناك خيار آخر لوسائل منع الحمل الهرمونية هو حبوب منع الحمل ذات الدورة الممتدة، مثل Seasonale ، والتي كانت أول حبة تمت الموافقة عليها.







تسبب حبوب منع الحمل فى تقليل عدد فترات الحيض من 13 دورة في السنة إلى أربع فترات في السنة فقط. هذا يعني أن المرأة التي تتناول هذه الحبة ستحيض مرة واحدة فقط في كل موسم.





حقن منع الحمل



حقنة منع الحمل تحتوي على هرمونات ، إما البروجستين وحده ، أو البروجستين والإستروجين معًا ، والتي تمنع جسمك من إطلاق البويضات .





أنت بحاجة إلى جرعة واحدة إما مرة كل شهر أو مرة كل ثلاثة أشهر و تشبه طريقة عمل تلك الحقن طريقة حبوب منع الحمل .





وتعتبر أبرز سلبيات حقنة منع الحمل إستمرار مفعولها من شهر إلى 3 أشهر وتعد أبرز فوائد حقن منع الحمل امكانية استخدامها عند الرضاعة الطبيعية وفى الوقت نفسه تقلل حقن منع الحمل من فترات الغزارة والمؤلمة لبعض النساء



وتعد أبرز اضرار حبوب منع الحمل تسببها في معاناة بعض الأشخاص من الصداع وتقلبات المزاج كما أن حبوب منع الحمل قد تسبب لك الهشاشة و تفقد كثافة العظام إذا حصلت على الحقنة لأكثر من عامين على التوالي.





اضرار حبوب منع الحمل للرجال - فوائدها وأضرارها



اضرار حبوب منع الحمل للرجال كثيرة فهى تقلل من إنتاج الحيوانات المنوية، وبالتالي تقلل من معدل الخصوبة وحدوث الحمل بالشكل الطبيعي.



حبة واحدة يوميًا هي ما يحتاجه الرجل كي يحصل على الحماية الكاملة من حدوث الحمل.



على الرغم من ظهور حبوب منع الحمل للسيدات منذ أكثر من 50 عامًا وتقبل السيدات لها بشكل سريع عالميًا، إلا أنه هناك صعوبة شديدة في إقناع الرجال والسيدات معًا بفاعلية تلك الحبوب.



وعلى الرغم من موافقة بعض الرجال بأخذ تلك الحبوب إلا أن الغالبية الأشمل كانت ضدها لأسباب مختلفة غالبها اجتماعية وثقافية.

