الحبوب أو الحقن .. كيف تختارين وسيلة منع الحمل المناسبة

كل امرأة تبحث عن وسيلة منع الحمل الآمنة لـ تحديد النسل وتعد وسائل منع الحمل الأكثر شيوعًا هي الحقن والحبوب إليك فائدة وأضرار كل منهما وفقا لموقع "برايت سايد".



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تعمل موانع الحمل الهرمونية أيضًا على تغيير مخاط عنق الرحم، بحيث يصعب على الحيوانات المنوية المرور عبر عنق الرحم والعثور على بويضة ويمكن أن تمنع موانع الحمل الهرمونية الحمل عن طريق تغيير بطانة الرحم، لذلك من غير المحتمل أن يتم زرع البويضة الملقحة.





على الجانب الآخر تسبب حبوب منع الحمل فى تقليل عدد فترات الحيض من 13 دورة في السنة إلى أربع فترات في السنة فقط، هذا يعني أن المرأة التي تتناول هذه الحبة ستحيض مرة واحدة فقط كل 3 أشهر تقريبًا.





ويعد وفقا لموقع هيلث من الأفضل تناول الحبوب في نفس الوقت كل يوم، ولكن تناولها إما قبل الإفطار أو في وقت النوم سيساعد في تسهيل تذكرها.