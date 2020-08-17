طرق منع الحمل البديلة للتخلص من الحبوب

اضرار حبوب منع الحمل





وفقا لموقع هيلث اضرار حبوب منع الحمل كثيرة فتحتوى موانع الحمل الهرمونية على كمية صغيرة من هرمون الاستروجين والبروجستين وتعمل موانع الحمل الهرمونية أيضًا على تغيير مخاط عنق الرحم بحيث يصعب على الحيوانات المنوية المرور عبر عنق الرحم والعثور على بويضة.إليك أبرز أضرار حبوب منع الحمل وأفضل موانع الحمل





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حبوب منع الحمل



تسبب حبوب منع الحمل فى تقليل عدد فترات الحيض من 13 دورة في السنة إلى أربع فترات في السنة فقط. هذا يعني أن المرأة التي تتناول هذه الحبة ستحيض مرة واحدة فقط في كل موسم.



وتعد أبرز اضرار حبوب منع الحمل تسببها في معاناة بعض الأشخاص من الصداع وتقلبات المزاج كما أن حبوب منع الحمل قد تسبب لك الهشاشة و تفقد كثافة العظام إذا حصلت على الحقنة لأكثر من عامين على التوالي.



حقنة منع الحمل





أما عن حقنة منع الحمل فيستمر مفعولها من شهر إلى 3 أشهر وتعد أبرز فوائد حقن منع الحمل امكانية استخدامها عند الرضاعة الطبيعية وفى الوقت نفسه تقلل حقن منع الحمل من فترات الغزارة والمؤلمة لبعض النساء



