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رياضة

بناء على طلب باتشيكو.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع إنبي لحسم صفقة أسامة جلال

الخميس 14/يناير/2021 - 04:06 م
أسامة جلال
أسامة جلال
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ملك موسى
يجري مسئولو الزمالك مفاوضات مع نادي إنبي لضم أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي.

يأتي هذا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الفترة الحالية بناء على طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وكان النادي البترولي طلب الحصول على 20 مليون جنيه نظير الموافقة على بيع اللاعب للزمالك وبعد مفاوضات مستمرة بين الناديين تم تخفيض المبلغ المطلوب إلى 15 مليون جنيه، ورحب اللاعب بالانتقال للفريق الأبيض في الفترة الحالية في ظل رغبته في الرحيل عن إنبي.

ويعد الخلاف الوحيد بين الناديين هو رغبة إنبي في الحصول على 10 ملايين جنيه دفعة واحدة على أن يتم تقسيط باقي المبلغ ومن المقرر أن يتم حسم الامور خلال الساعات القليلة المقبلة.

وهذا في ظل الاتصالات المكثفة بين مسئولي الناديين في الفترة الحالية.
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