درويش ومهني وكيلين.. عادل عياد رئيسا للجة قوى عاملة البرلمان

انتخبت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عادل عبدالفضيل عياد رئيسا للجنة والوكيلان هما سولاف درويش والسيد مهني، وأمين السر عبدالفتاح محمد.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية و هيئات مكاتبها و قال خلال الجلسة العامة للمجلس وقال خلال الجلسة العامة " لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوا على الأقل وأضاف خلال الجلسة العامة " يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة و المراة و الشباب في كل لجنة .
وأضاف رئيس البرلمان : " لايجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة على ربع عدد أعضاء اللجنة و ان يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة " الأقدمية و الخبرة و التخصص و عند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنا.