درويش ومهني وكيلين.. عادل عياد رئيسا للجة قوى عاملة البرلمان





انتخبت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عادل عبدالفضيل عياد رئيسا للجنة والوكيلان هما سولاف درويش والسيد مهني، وأمين السر عبدالفتاح محمد.





كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية و هيئات مكاتبها و قال خلال الجلسة العامة للمجلس وقال خلال الجلسة العامة " لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضوا على الأقل وأضاف خلال الجلسة العامة " يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة و المراة و الشباب في كل لجنة .





وأضاف رئيس البرلمان : " لايجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة على ربع عدد أعضاء اللجنة و ان يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة " الأقدمية و الخبرة و التخصص و عند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنا.