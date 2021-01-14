مشاهير تيك توك| بعد حبس مودة الادهم وحنين حسام.. اِعرف عقوبة الإتجار بالبشر

منذ بضعة شهور أثارت واقعة القبض علي فتاتين من مشاهير السوشيال ميديا وبرنامج التيك توك، حالة من الجدل بين مؤيدي ومعارضي لقرار الضبط والحكم المبدئي بالحبس، وذلك بسبب اعتماد الأولي منهم علي نشر مقاطع مرئية خادشة للحياء تضر بالآداب الأخلاقية العامة، واتخذت الفتاة الثانية وسيلة التعاون مع منظمات دولية معنية بصناعة تطبيقات الدردشة الفردية من خلال تطبيق(لاكي) وذلك بهدف إستقطاب وتحريض الفتيات علي السماح بالدخول في محادثات فردية مع احد الشباب وذلك بمقابل مادي مجزٍ وكلما تم التوسع في النشاط إزداد الأجر، حيث تم ذلك بمعاونة آخرين لهم بقصد تسهيل الأمور.









كانت المحكمة الاقتصادية اصدرت حكمها علي مودة الادهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.









ومع تقدم المتهمتين بعدد من الإستئنافات والتظلمات بشأن الرغبة في الحصول علي البراءة، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من فتاتي "تيك توك" مودة الأدهم، وحنين حسام، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين لكل منهما، وقضت ببراءتهما وإلغاء الحكم الصادر ضدهما مع تغريم المتهمة الأولى 300 ألف جنيه









ولم يتوقف مجري الأمور بعد حكم البراءة في القضية الأولي المعنية بالتحريض علي الفسق والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، حيث تم إصدار قرار من قاضي المعارضات بمحكمة شمال العباسية، تجديد حبس فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين 15 يوما على ذمة تحقيقات قضية الاتجار في البشر إلا وهي القضية الثانية التي بدأ البت فيها اليوم 14 يناير 2021









وجرم الدستور فى المادة رقم 89 جريمة الإتجار فى البشر، حيث نصت على أنه تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.





عقوبات الإتجار بالبشر





وحدد القانون رقم 60 لعام 2010 لمكافحة الاتجار فى مصر العقوبات المقررة لهذه الجريمة بحيث يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر





ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة، التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:





1) إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها ، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.





2) إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.





3) إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.





4) إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.





5) إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.





6) إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.





7) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة..



