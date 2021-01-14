كريم الطيب يسجل الهدف الأول للجونة أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة بالهدف الأول أمام ضيفه الاتحاد السكندري، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد الجونة فى مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.





ومرت الربع ساعة الأولى وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين ولكنها شهدت أخطر فرصة بالتحديد في الدقيقة 12بتصدي محمد صبحي حارس الاتحاد لتسديدة خطيرة من لاعب الجونة إسلام عبدالنعيم من داخل منطقة الجزاء.





15 دقيقة أخرى مرت وسط سيطرة متبادلة دون أي خطورة من قبل لاعبي الفريقين حتى جاءت لقطة الشوط المُضيئة حتى الآن في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب كريم الطيب بعد تمريرة رائعة من جوناثان من يمين الملعب لتصل داخل منطقة الجزاء مسددًا الكرة في المرمى.

