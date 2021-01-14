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ديني

هل تجوز النفقة على الأخت من الزكاة.. الإفتاء تجيب

الخميس 14/يناير/2021 - 05:56 م
هل تجوز النفقة على
هل تجوز النفقة على الأخت من الزكاة.. الإفتاء تجيب
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محمود ضاحي
هل تجوز النفقة على الأخت من الزكاة.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: إذا كانت مع والدها فنفقتها على أبيها، والمساعدة تكون من الصدقة ، أما إذا كبرت الفتاة وكانت فقيرة يجوز إعطاءها من زكاة المال إن لم يكن لها دخل أو دخلها ضعيف لايكفي أو إن كان عليها دين.

هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة؟ ..  سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأوضح فخر، قائلًا: " أنه لو نوى إخراج صدقة لشخص ما ولكنه أعطاها لشخص اخر فلا شئ فى هذا، أما أنه لو نوى إخراج الصدقة ثم بعد أن أخرجها تغيرت نيته من صدقة الى زكاة فلا يصح هذا لأن الأعمال بالنيات. 

حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفين

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.

وأوضح «فخر»، خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية ، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.

وأضاف أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.

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