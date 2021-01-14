عميد علوم حلوان: اليوم انتهاء الدراسة وبدء إجازة منتصف العام

قال الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، ان الكلية انتهت من رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية ميكروسوفت تيم والتى اطلقتها الجامعة لتطبيق نظام التعليم الهجين ( التعليم عن بعد ) وان الكلية التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، وأن الدراسة تسير بدون أى معوقات فى العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة .





اقرأ أيضا :

بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة السويس لتدريب الأئمة والواعظات

وقال الدكتور عماد ابو الدهب فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الكلية انتهت اليوم من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2020/2021، وان إجازة منتصف العام تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم 20 فبراير .



وأشار أبو الدهب أن التعليم الهجين لاقى تفاعلا كبيرا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات التعليمية.



تم تنسيق هذه المحاضرات بين الطلاب ودكتور المادة على حسب المواعيد التي تناسب الطلاب وتسجيلها لإتاحتها لهم في أي وقت يحتاجون إليها، ومراجعة الأجزاء التي تم الانتهاء منها.





كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد .





اقرأ أيضا :

يأتي في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.