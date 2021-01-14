عبر فيسبوك.. القومى للمرأة ينشر رسائل وفيديوهات توعوية ضد كورونا

عقدت لجنة الصحة والسكان اليوم اجتماعها الدوري اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة والأعضاء.





وجهت الدكتورة أحلام حنفي خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندته الدائمة للمرأة المصرية ، كما وجهت الشكر لجميع الاطقم الطبية ومقدمى الخدمات الصحية وشركات الادوية لمجهوداتهم المتواصلة والمستمرة خلال جائحة كورونا.



