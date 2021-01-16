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فيديو جراف

فيديوجراف.. تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم.. بعد براءتهما

السبت 16/يناير/2021 - 06:00 م
صدى البلد
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منار شعبان
مازالت قضية فتيات التيك توك على صفيح ساخن ولم تهدأ النيران التي طالتهما فبعد ان قضت محكمة مستأنف الاقتصادية  بقبول الاستئناف المقدم من فتاتي تيك توك مودة الأدهم وحنين حسام على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين لكل منهما وقضت ببراءتهما وإلغاء الحكم الصادر ضدهما مع تغريم المتهمة الأولى 300 ألف جنيه.
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الا ان الحال لم يدوم وسرعان ما انقلب الوضع وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال العباسية، تجديد حبس فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين 15 يوما على ذمة تحقيقات قضية الاتجار في البشر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قضية فتيات التيك توك حنين حسام ومودة الادهم من خلال الفيديوجراف التالي.
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