زعيم كوريا الشمالية يحضر حفل ختام مؤتمر حزب العمال الحاكم بدون كمامة

عرضت فضائية "روسيا اليوم " فيديو يتصدر فيه زعيم كوريا الشمالية " كيم جون أون" عرضًا فنيًا أقيم للاحتفال بالمؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم الذى اختتم اعماله أمس الأربعاء.
و أقيم العرض الفني في "استاد بيونغ يانغ "الداخلي ، وتضمن الاحتفال عرض جمباز جماعي وأوركسترا ورقصة مصحوبة "بالوسائط المتعددة ثلاثية الأبعاد" والإضاءة.
وكان الاحتفال في قاعة مغلقة بدون كمامات بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الدول واتخاذ الحكومات إجراءات استثنائية مشددة.
وكان حسب ما ذكره موقع "انترناشيونال بيزنس تايمز" بداية جائحة كورونا العام الماضي أن الزعيم الكوري الشمالي أمر بإعدام أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأكدت وسائل محلية مقتل مسؤول تجاري كوري شمالي بالرصاص عقابا له لأنه ترك الحجر الصحي لفيروس كورونا لدخول مرحاض عام، موضحة أنه كان عائدا للبلاد بعد زيارة أجراها إلى الصين.