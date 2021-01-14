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زعيم كوريا الشمالية يحضر حفل ختام مؤتمر حزب العمال الحاكم بدون كمامة

الخميس 14/يناير/2021 - 07:32 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية "روسيا اليوم " فيديو يتصدر فيه  زعيم  كوريا الشمالية " كيم جون أون" عرضًا فنيًا أقيم  للاحتفال بالمؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم الذى اختتم اعماله أمس الأربعاء.

و أقيم العرض الفني في "استاد بيونغ يانغ "الداخلي ، وتضمن الاحتفال عرض جمباز جماعي وأوركسترا ورقصة مصحوبة "بالوسائط المتعددة ثلاثية الأبعاد" والإضاءة.

وكان الاحتفال في قاعة مغلقة بدون كمامات بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الدول واتخاذ الحكومات إجراءات استثنائية مشددة.

وكان حسب ما ذكره موقع "انترناشيونال بيزنس تايمز" بداية جائحة كورونا العام الماضي أن الزعيم الكوري الشمالي أمر بإعدام أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكدت وسائل محلية مقتل مسؤول تجاري كوري شمالي بالرصاص عقابا له لأنه ترك الحجر الصحي لفيروس كورونا لدخول مرحاض عام، موضحة أنه كان عائدا للبلاد بعد زيارة أجراها إلى الصين.
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