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محافظات

بتكلفة تتخطى 100 مليون جنيه.. توقيع بروتوكولات رصف الطرق في بني سويف

الخميس 14/يناير/2021 - 08:21 م
توقيع بروتوكولات
توقيع بروتوكولات رصف الطرق في بني سويف
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محمد عبدالحليم
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف توقيع بروتوكول تنفيذي بين المحافظة وشركة كير للمقاولات والصيانة ،لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجال رصف وإعادة رصف عدد من الطرق والشوارع  في 3 مراكز من مراكز المحافظة، ويتم توقيع بروتوكول مماثل بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع  لتنفيذ أعمال الرصف في 4 مراكز  بالمحافظة.
 

ووقع على البروتوكول الأول:اللواء دكتور مهندس حازم السيد حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كير للمقاولات والصيانة،والمهندس ناصر محمد فراج  وكيل وزارة "مديرية الطرق والنقل". 

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وأوضح المحافظ أن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المحافظة وشركة كير للمقاولات والصيانة يتضمن تنفيذ عملية رصف وإعادة رصف طرق وشوارع مراكز(الواسطى،ناصر،بني سويف) والمشتركات الخاصة بها ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2021، تستهدف رصف 26 طريقا بأطوال 23 كم و25 شارعًا بطول 10كم تقريبا بقيمة إجمالية 58 مليونا و105 آلاف جنيه.


وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر توقيع بروتوكول مماثل بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، والذي سيتضمن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجال رصف وإعادة رصف عدد من الطرق والشوارع  في مراكز (ببا ،سمسطا، الفشن، اهانسيا)، والتي تتضمن 14 طريقًا بأطوال 22.9كم  و3 شوارع بطول 4.5 كم ، بقيمة إجمالية 53 مليونا و705 آلاف جنيه.
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