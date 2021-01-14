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الصناعات الهندسية: قرار تصفية شركة الحديد والصلب صادم للمصريين

الخميس 14/يناير/2021 - 08:27 م
خالد الفقي رئيس النقابة
خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية
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محمود محسن
قال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية أن الشركة الوطنية للحديد والصلب كانت من الممكن أن تستمر بدلا من تصفيتها مؤكدا أنه تم طرح رؤية مستقبلية على الجمعية العمومية، ولكن لم يتم النظر إليها.

وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن رئيس الشركة طرح رؤية مستقبلية تدعو للطمأنينة، إلا أنه لكن لم يتم النظر إليها.

وتابع رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية أن تصفية الشركة قرار صادم للمصريين لهذه القلعة الصناعية ولعمال الحديد والصب ولعمال مصر، مؤكدا أن تلك الشركة لها مقومات وانتاج كبير.

وتابع: خلال العام الماضي كنا نصدر أكسجين تزامنا مع أزمة كورونا، وكنا قادرين على دفع الأجور وما حدث كارثة". 
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