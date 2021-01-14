كان يقرأ جزأين من القرآن يوميا.. أسامة الشيخ ناعيا صفوت الشريف: أهم بناة القوة الناعمة

قال الإعلامي أسامة الشيخ ناعيا صفوت الشريف وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، "صفوت الشريف كان واحدا من أهم بناة القوة الناعمة في مصر".
وأضاف أسامة الشيخ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن مدينة الإنتاج الإعلامي أنشأها صفوت الشريف وارسال القنوات الفضائية عبر النايل سات كان السبب فيه صفوت الشريف".
وتابع أسامة الشيخ:" اهم المسلسلات المصرية العربية التي شهدتها الدراما المصرية أنتجت في عهد الراحل صفوت الشريف".
وأكمل أسامة الشيخ:" صفوت الشريف تسبب في وجود هيبة لمبنى ماسبيرو والإذاعة والتليفزيون في مصر "، مضيفا:" صفوت الشريف كان يقرأ جزأين من القرآن يوميا".
وتوفي صفوت الشريف، وزير الإعلام ، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، مساء أمس الأربعاء؛ بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ87 عاما.