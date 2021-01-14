كان يقرأ جزأين من القرآن يوميا.. أسامة الشيخ ناعيا صفوت الشريف: أهم بناة القوة الناعمة

قال الإعلامي أسامة الشيخ ناعيا صفوت الشريف وزير ورئيس مجلس الشورى الأسبق ، "صفوت الشريف كان واحدا من أهم بناة القوة الناعمة في مصر". الإعلام،الأسبق





وأضاف أسامة الشيخ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن مدينة الإنتاج الإعلامي أنشأها صفوت الشريف وارسال القنوات الفضائية عبر النايل سات كان السبب فيه صفوت الشريف".





وتابع أسامة الشيخ:" اهم المسلسلات المصرية العربية التي شهدتها الدراما المصرية أنتجت في عهد الراحل صفوت الشريف".





وأكمل أسامة الشيخ:" صفوت الشريف تسبب في وجود هيبة لمبنى ماسبيرو والإذاعة والتليفزيون في مصر "، مضيفا:" صفوت الشريف كان يقرأ جزأين من القرآن يوميا".





وتوفي صفوت الشريف، وزير الإعلام ، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، مساء أمس الأربعاء؛ بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ87 عاما .