محمد فؤاد يتصدر تويتر بعد طرح أغنية "ليه"

دشن
العديد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #محمد_فؤاد عبر موقع التواصل الاجتماعي
للمدونات الصغيرة "تويتر"، عقب طرح محمد فؤاد أغنيته الجديدة "ليه" عبر
قناته الرسمية بموقع يوتيوب.
الاغنية من كلمات : اسامة محرز والحان : محمد خلف وتوزيه احمد عبد السلام، وتقول كلمات الاغنية :
"ليه
؟ يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه و ساعتها ليه ما حاولتش
أتفاهم معاه .. ما اعرفش إيه اللي
ماخلانيش اصبر عليه فات علي بعاده ايام و
تعباني الحياة .. زي اللي كان عايش في
حلم و منه تاه مش قد بُعده وافقته ليه و
عاندته ليه؟ .. و إزاي أنا علي طول
كدا سيبته..أهو خسرته
بتيجي سيرته أبوس صورته و
أبكي عليه".
وتصدر هاشتاج
#محمد_فؤاد قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وعبر الكثير من رواد السوشيال ميديا
عن اعجابهم بأغنية "ليه" كالآتي:
The true legendJanuary 14, 2021
محمد فؤاد بيسوى عظمة هنا❤️🎶#محمد_فؤاد #ليه #Mohamed_Fouad pic.twitter.com/oTW6D76SkU— إِبّرآهيِّمْ | ١٩٩٨ (@Ibrahim_Alhrani) January 14, 2021
محمد فؤاد منزل اغنيه اسمها ليه عظمه اوى 🖤— S O L Y M A N (@SayedSolyman3) January 14, 2021
محمد فؤاد الجديدة حلو اوي ❤️❤️— iman elshamy (@imanelshamy1) January 14, 2021
اغنيه محمد فؤاد الجديده اخر جمدان 👌🖤🖤— إيجا🍒 (@areegelsayed11) January 14, 2021