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فن

محمد فؤاد يتصدر تويتر بعد طرح أغنية "ليه"

الخميس 14/يناير/2021 - 09:26 م
صدى البلد
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يارا عمرو

دشن العديد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #محمد_فؤاد عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، عقب طرح محمد فؤاد أغنيته الجديدة "ليه" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

 

الاغنية من كلمات : اسامة محرز والحان : محمد خلف وتوزيه احمد عبد السلام، وتقول كلمات الاغنية : 

"ليه ؟ يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه  و ساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه .. ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه  فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة .. زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه  مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟ .. و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته   بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه".

 

وتصدر هاشتاج #محمد_فؤاد قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وعبر الكثير من رواد السوشيال ميديا عن اعجابهم بأغنية "ليه" كالآتي:

 

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