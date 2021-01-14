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توك شو

ضابط بسلاح المظلات يعلق على مشهد في مسلسل الاختيار

الخميس 14/يناير/2021 - 09:42 م
ضابط بسلاح المظلات
ضابط بسلاح المظلات
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البهي عمرو
قال أحد الضباط بسلاح المظلات، إن المعدة التى يتدرب عليها تعتبر روحه، موضحًا أنه يفحصها بشكل مستمر، لأنه يطير بها فى الجو.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أنه يقوم بتسخين المعدة، وبعد ذلك يتم التحرك بها، وأن أهم حاجة أكمّل المهمة التى أكلف بها على أكمل وجه، أو الوصول إلى الشهادة".

وعلق الضابط على المشهد المعروف في مسلسل الاختيار، عن "زوجة البطل الشهيد أحمد منسي عندما كانت تخضع لعملية ولادة"، ورد البطل عليها بأنه مشغول في العمل.

وقال إن هذا المشهد متكرر في حياة الظباط ولقطة بسيطة من حياتنا، ويحدث في بعض الأوقات حالات وفاة في أسرنا لكننا نعرف هذا جيدا، والزوجة في أسرتنا تكون هي الأب والأم، وتتكفل بحياة الضابط من الألف إلى الياء، سواء أمور المنزل أو الأطفال".

وتابع نحن يمر علينا كثير من الأوقات تمنعنا ظروف عملنا من التواجد مع أسرنا، لأن الشغل أهم من أي حاجة بره.
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