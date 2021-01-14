أجايي يعود لتدريبات الاهلي الاثنين المقبل





وحسب الجهاز الطبي للاهلي فإن الأهلي سوف ينهي برنامجه التأهيلي السبت علي أن يكون لائقًا للعودة للتدريبات عقب مواجهة البنك الأهلي مباشرة.





ويعود فريق الأهلي للتدريبات غدًا الجمعه إستعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غد الأحد في مسابقة الدوري بملعب المكس.





وتغيب أجايي عن تدريبات الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الزمالك بنهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الماضي 2020.

يعود النيجيري جونيور اجايي جناح الفريق الأول لكرة القم بالأهلي الي تدريبات أبناء الرداء الأحمر الاثنين المقبل.