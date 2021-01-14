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توك شو

خبير: صراع قادم بين الديمقراطيين وشركات التكنولوجيا الكبرى.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 10:58 م
ترامب
ترامب
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محمود محسن
أكد مصطفى البرماوي خبير مواقع التواصل الإجتماعي أن حجب وإغلاق حساب الرئيس الأمريكي ترامب سابقة هي الأولى من نوعها حتى لو كان حجب مؤقت أو طويل الأمد أو نهائي.

وأضاف البرماوي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيكون هناك صراع بين الديمقراطيين وشركات التكنولوجيا الكبرى.

وتابع خبير مواقع التواصل الإجتماعي أن إدارة بايدن لديها انتقادات كبيرة لشركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار البرماوي إلى أن مواقع التواصل الكبرى أطلقت مبادرة لمحاربة الأفكار الإرهابية، مؤكدا أن فيسبوك يستخدم الذكاء الإصطناعي للتنبؤ.
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