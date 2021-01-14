ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار مفتى الجمهورية: كثير من الفتاوي التي صدرت أيام الحرب الصليبية لا يمكن العمل بها الآن

الخميس 14/يناير/2021 - 10:53 م
مستشار مفتي الجمهورية
مستشار مفتي الجمهورية
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن منهج المؤسسات الدينية في الأصل الذي يجعلها أهلا للمرجعية، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية لا تمارس السلطة ولكنها حامية للعلم.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن غلق باب الاجتهاد في بعض الأحيان نوع من التصلق وعدم العدل، لافتًا إلى أن الفتوى يجب أن تكون منضبطة بالعلم.

وأوضح أن الفتوى لابد لها أن تصدر من المؤسسات الدينية المختصة، مشيرا إلى أن المؤسسات الدينية تستمع لأهل التخصص قبل إصدار الفتوى الشرعية، وأن الثقة في المؤسسات الدينية هي الضامن للجميع حول الفتاوى التي تصدرها.

ونوه بأن تجديد الخطاب الديني يعني إعادة وإحياء ما كان جميلًا في السابق، أو تغيير الفتوى لما يصلح فيما يناسب العصر الذي نعيشه، أي إحياء الماضي الجميل ومواكبة الحاضر في جزء آخر، حيث أن كثيرا من الفتاوي التي صدرت ايام الحرب الصليبية لا يمكن العمل بها الآن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فتاوى شغلت الأذهان.. هل يجوز إخراج جزء من النذر للأقارب؟ حكم إعطاء الصدقة لشخص فقير يدخن السجائر.. هل يغفر الله لصاحب المرض الشديد.. وهل تجوز الصلاة والصوم عن والدي المتوفى

فتاوى تشغل الأذهان.. عقوبة نسيان ذكر الله.. هل شرب الشيشة حرام.. هل نسيان سجدة في الصلاة يبطلها؟ هل يجوز الاكتفاء بالكفارة لمن أفطر في رمضان بعذر؟ هل تقبل الصلاة بالحذاء؟

فتاوى شغلت الأذهان.. من أراد أن تستجاب دعوته فعليه بهذا العمل.. هل يقع طلاق مريض السكر عند الغضب الشديد؟ داوم على هذا الذكر يجعل لك كنزا في الجنة.. حكم ضرب الأطفال لحثهم على الصلاة

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم النفخ في الطعام وهل نهى النبي عنه.. هل تجب الصلاة على مريض الزهايمر.. وهل الموسيقى حرام؟

ترشيحاتنا

كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالفعل بـ فيروس كورونا ؟

مفاجأة مفزعة.. لحظة اقتحام قطيع من 6 أسود لحديقة منزل سكني.. فيديو وصور

جلطة وذبحة صدرية.. تدهور الحالة الصحية لـ طليقة ماجد المصري

لغز محير.. من هو صفقة سموحة المدوية بعد تصريحات فرج عامر؟

نتائجه مبشرة.. لقاح جونسون في طريقه للإطلاق مارس المقبل

رئيس "رياضة البرلمان" لـ صدى البلد: عودة الجماهير إلى المدرجات من أولويات اللجنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حارب كورونا .. أخصائية تغذية تقدم نصائح لتقوية المناعة

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند