هلا رشدى: كاتب الأغنية أحيانا يكون أهم من المغني

قالت المطربة هلا رشدى، أن الأغانى سواء القديمة أو الحديثة لها سحرها الخاص، مضيفة أن كل أغنية لها وقتها و"مودها".





جاء ذلك خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، بمناسبة الذكرى على رحيل الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد، حيث غنت خلال الحلقة الكثير من الأغانى التى كتبها الراحل.





وأضافت هلا رشدي أن أغنية "حب إيه" لكوكب الشرق أم كلثوم ومن كلمات عبد الوهاب محمد، من أقرب الأغاني لقلبها، إضافة إلى العديد من الأغاني ذات المشاعر الفياضة.





وأوضحت هلا رشدى، أن الشاعر من أهم الأشخاص عند تكوين الأغنية، قائلة: أحيانا يكون الشاعر أهم من الملحن والموزع، وأوقات كتير من المطرب".