صحة بورسعيد: تخصيص 20 فريقا لمتابعة العزل المنزلي لمرضى كورونا

أعلن الدكتور أحمد حسن ابو هاشم ، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد ، إن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بدأت اليوم بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد وتحت اشراف د. منى جلال الدين منسق عام المبادرات بالمديرية و د. ماهر شوقى مدير الطب الوقائى و د. حسين سليم مدير ادارة الرعاية الاساسية ود. محمد جودة نائب مدير الوقائى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد من خلال تشكيل 20 فريقا منها 12 فريقا للمتابعة التليفونية للحالات و 8 فريقا طائرا لإجراء الزيارات المنزلية.
وأوضح أبو هاشم، أن مهام الفرق الثابتة للمتابعة التليفونية للحالات تتلخص في التواصل على الأقل 4 مرات بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وليسوا مصابين بأمراض مزمنة، للاطمئنان على استقرار الحالة الصحية، بينما مهام الفرق الطائرة المتحركة وهي تقديم الزيارات المنزلية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد والمصابين أيضا بأمراض مزمنة وكبار السن والحوامل، لتقديم الخدمات الطبية والتمريضية بالتنقل من خلال العيادات المتنقلة ، بالإضافة إلى توفير أدوية الأمراض المزمنة وشنطة علاج العزل لمنزلي وأدوية الطوارئ اللازمة وجميع مستلزمات الوقاية الشخصية للفرق الطبية من قفازات وماسكات وواقي وجه وبدل أحادية الاستخدام، كذلك توفير مطويات بها إرشادات العزل المنزلي للمريض وللمرافقين من أفراد الأسرة.
وأشار أبو هاشم إلى أن التعامل مع حالات لعزل المنزلي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان المعمول به لمدة عشرة أيام، ويعتبر المريض متعافيا في حالة عدم ظهور أعراض في آخر 3 أيام.
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وأفاد أنه بمتابعة الحالات وفي حالة تدهور الحالة وحاجتها للرعاية الصحية بالمستشفى، فإنه سيتم تحويلها مباشرة إلى مستشفى العزل من خلال الغرفة الفرعية المشكلة داخل المحافظة لإدارة الأزمة .