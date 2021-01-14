صحة بورسعيد: تخصيص 20 فريقا لمتابعة العزل المنزلي لمرضى كورونا

وأشار أبو هاشم إلى أن التعامل مع حالات لعزل المنزلي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان المعمول به لمدة عشرة أيام، ويعتبر المريض متعافيا في حالة عدم ظهور أعراض في آخر 3 أيام.





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