كل ما تريد معرفته عن شروط التحاق الأجانب بالجامعات المصرية

تستقبل الجامعات المصرية آلاف المصريين سنويا، حيث يبحث الطلاب من جميع دول العالم سنويا عن شروط التحاق الأجانب بالجامعات المصرية .





اقرأ أيضا:

طب بيطري جامعة بدر تقدم 10 توصيات مهمة للوصول لغذاء آمن وصحي





وتعلن الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استقبالها الطلاب راغبي الدراسة في مصر، موضحة شروط التحاق الاجانب بالجامعات المصرية ، مقدمة جميع التسهيلات للطلاب وعلى رأسها هذا العام للطلاب المتأخرين عن موعد التقديم فقد مدت فترة استقبالهم حتى يوم 30 ديسمبر 2020.





بينما شملت هذه الاستثناءات المتأخرين انه سيكون هناك فصول دراسية منفصلة للطلاب الوافدين المتأخر، بينما نشرت الإدارة من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للطلاب: "عايز تدرس في مصر؟ نظام عادي ولا ساعات معتمدة؟ أيا كان النظام اللي عايز تقدم فيه لسه الباب مفتوح لاستقبال جميع الطلاب حتى 30\11\2020"، وذلك مع توافر شروط التحاق الاجانب بالجامعات المصرية.





وأوضحت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بال وزارة أن الأوراق المطلوبة والي هي واحدة من اهم شروط التحاق الاجانب بالجامعات المصرية هي:

- أصل شهادة الثانوية موثقة ومصدقة من السفارة المصرية.

- صورة جواز السفر (ساري).

- صورة شهادة الميلاد.

- 7 صور شخصية 4*6 سم.

- سداد المبلغ المستحق المثبت بالترشيح المبدئي (خدمات التنسيق +حداثة المؤهل).

رسوم الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية:



وأشارت الإدارة شروط التحاق الاجانب بالجامعات المصرية ، ولكل الطلاب الراغبين في التقدم أو استكمال الأوراق للدراسة في مصر رسوم الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية : يمكنهم إرسال الأوراق والمستندات التالية من خلال البريد لإدارة مبادرة ادرس_في_مصر على عنوان: 7 شارع إبراهيم أبو النجا - حي السفارات - مدينة نصر- القاهرة، مصر. بينما طرق الدفع إلكترونيا: من صفحة التقديم اضغط على Free Pay هتتنقل إلى لصفحة الدفع وتتبع خطوات ملء البيانات.



أقرأ أيضا :8 شائعات تعليمية هزت السوشيال ميديا منذ أول يناير حتى الآن.. اعرف حقيقتها





وضمن شروط التحاق الاجانب بالجامعات المصرية ، هو أن ذلك لا يعد القبول النهائي إلا بعد أن يتم استيفاء جميع البنود السابقة، كما ان إدارة الوافدين تشدد على ضرورة إرسال رقم للتواصل بالواتساب، كما أنه لابد على الطالب أو من ينوب عنه من خلال توكيل رسمي الحضور لاستلام إفادة الترشيح وذلم لن يتم إرساله عبر البريد.





بينما أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي ل " التحاق الاجانب بالجامعات المصرية " عن وجود خصم 20% للطلاب الوافدين في إطار توفير مبادرة "ادرس في مصر" وذلك بكل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين وبالاتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة القابضة للنقل البرى.



كما نوهت الإدارة إلى أنه يمكن للطلاب الوافدين في مصر التنقل بين المحافظات على مختلف خطوط الشركة من خصم 20% وذلك للاستمتاع بمزايا الخصومات الخاصة بالطلاب الوافدين، كما يمكن التوجه للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، لكي يتم تقديم صورة جواز السفر وصورة شخصية للطالب, لعمل الكارنيه السنوى.







واوضحت الادارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الجامعات المصرية تعمل بنظام التعليم الهجين بكل الكليات والمعاهد المختلفة التابعة لها فبالنسبة للكليات العملية يوجد بها الدراسة 30-%40 % عن بعد - 60-%70 % وجهًا لوجه، وفي الكليات النظرية 40-%50 %عن بعد - 50-%60 %وجهًا لوجه.







شروط التحاق الاجانب بالجامعات المصرية



وبحسب ما أوضحه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية التابع لوزارة التعليم العالى، فيتم تحديد قواعد قبول الطلاب الوافدين إلي مصر العام الدراسي الجديد، في الجامعات المصرية الخاصة والجامعات المصرية الأهلية بينما من أهم شروط القبول في جميع الجامعات الخاصة كون الحد الأدنى لمجموع الطلاب الوافدين للالتحاق بالكليات العملية 65% والكليات النظرية 55%.





رسوم الجامعات المصرية للسودانيين :

بينما تسمح وزارة التعليم العالي في مصر ضمن شروط التحاق الاجانب ، بالجامعات المصرية لجميع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الحاصلين الدبلومات الفنية وذلك من خارج مصر الطلاب الوافدين ويرغبون في الحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، وذلك ايضا الطلاب الوافدين الذين حاصلوا على شهادة البكالوريوس أو الليسانس وعلى ما من يرغب غب في الحصول على الماجيستير أو الدكتوراة، وأيضا الطلاب السودانين وتوضح لهم رسوم الجامعات المصرية للسودانيين.

