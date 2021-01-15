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توك شو

فتاة تبهر أبلة فاهيتا بـ زغروطة في بداية حلقة لايڤ من الدوبلكس

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:55 ص
زغروطة
زغروطة
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البهي عمرو
أبهرت فتاة الجمهور بـ برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة  أون أى، عندما أطلقت زغروطة فى بداية الحلقة، وقالت الأبلة " يا وعدي".

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.

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