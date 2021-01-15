رد فعل غريب من أبلة فاهيتا على فتاة قالت لها إزيك يا طنط

استضافة الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، خلال حلقة اليوم مجموعة من السيدات التى تنظم الأفراح، وأثناء الترحيب بواحده منهم ردت عليها " إزيك يا طنط" وهو ما جعل أبلة فهيتا تستغرب وتقول طنط .. طنط أيه! سيكيوريتي".





وتفاعل الجميع فى الاستوديو مع الضيفة والجميع دخل فى نوبة ضحك شديد على الهواء.





ووجهت أبلة فاهيتا خلال برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة أون أى، مجموعة من الأسئلة للضيوف منها " عندكم كام سنة و مين الشخص اللى خلاكم تنظموا أفراح".





كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏





ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.



