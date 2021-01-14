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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة منتخبي النرويج وفرنسا

الخميس 14/يناير/2021 - 11:38 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وستيفان رومانيه السفير الفرنسي بالقاهرة مباراة منتخبي النرويج وفرنسا بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ضمن  مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم .
 
وقبيل المباراة اطمئن وزير  الشباب والرياضة على كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بڤيروس كورونا وأكد أشرف صبحي على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات المقررة بصرامة دون أي خلل بما يضمن الحفاظ على صحة كافة المشاركين بالبطولة ، وخروج البطولة بأفضل صورة في كافة مستوياتها التنظيمية والفنية ..

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد افتتح مساء أمس بطولة العالم بصالة استاد القاهرة الدولي.

وانتهت نتيجة المباراة بفوز المنتخب الفرنسي على المنتخب النرويجي بنتيجة 28 / 24  يذكر أن المجموعة الخامسة تتضمن منتخبات النمسا سويسرا النرويج فرنسا.
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