أمينة تشعل مساء دي إم سي بأغنية صحبتي

عرض الإعلامي رامى رضوان صورة لـ الفنانة أمينة و فتاة معها، وقالت أمينة أن تلك الصورة مع صديقة لها.
وكشفت أمينة خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، أنها قام بعمل أغنية لـ صديقتها باسم صحبتي.
وتفاعل الجميع مع الأغنية فى الأستوديو، وكشف أنها تقدر جميع اصدقائها و حماتها التى تعتبرها أكثر الشخصيات القريبة لها.
واحتفلت جميع برامج دى إم سي اليوم، بمرور 4 سنوات على انطلاق "DMC"، وذلك من خلال استضافة مذيعات البرامج عبر سكاى، و التناقش فى تطورات الخطط القادمة واستعراضهم لكافة القضايا التى تهم المواطنين.