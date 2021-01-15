ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمينة تشعل مساء دي إم سي بأغنية صحبتي

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:36 ص
أمينة
أمينة
Advertisements
البهي عمرو
عرض الإعلامي رامى رضوان صورة لـ الفنانة أمينة و فتاة معها، وقالت أمينة أن تلك الصورة مع صديقة لها.

وكشفت أمينة خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، أنها قام بعمل أغنية لـ صديقتها باسم صحبتي.

وتفاعل الجميع مع الأغنية فى الأستوديو، وكشف أنها تقدر جميع اصدقائها و حماتها التى تعتبرها أكثر الشخصيات القريبة لها.

واحتفلت جميع برامج دى إم سي اليوم، بمرور 4 سنوات على انطلاق "DMC"، وذلك من خلال استضافة مذيعات البرامج عبر سكاى،  و التناقش فى تطورات الخطط القادمة واستعراضهم لكافة القضايا التى تهم المواطنين.

شبكة قنوات dmc المكونة من 6 قنوات انطلقت منها ثلاثة قنوات. كانت البداية بـ dmc sports التي انطلقت في شهر سبتمبر عام 2016 مع انطلاق الدوري المصري لكرة القدم، والتي قامت بتغطية الدوري المصري (ب) لأول مرة مع تغطية الأحداث الرياضية المحلية والعالمية فكانت هذه القناة الرياضية بمثابة أول إشراقات شبكة dmc. وفي بداية عام 2017 انطلقت قناتي (dmc HD , dmc Drama) التي أخذت معايير البث إلى مستويات مختلفة كُليًا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 - 11- 2020 والقنوات الناقلة

لا للتعصب.. ملكات جمال السياحة بالغردقة يدعمن الروح الرياضية قبل نهائي إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

برنامج «8 الصبح» يحتفى بمرور 4 سنوات على انطلاق dmc

ترشيحاتنا

أرخص من S20.. كل ما تريد معرفته عن سلسلة سامسونج الأحدث Galaxy S21.. صور

سعر الذهب اليوم الجمعة 15 يناير 2020

مدحت شلبي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وإنبي

تعود من جديد.. الصحة: ارتفاع أعداد المصابين لفيروس كورونا

روسيا: جاهزون لتزويد مصر بكميات ضخمة من لقاح سبوتنيك لمواجهة كورونا.. الأبرز في نشرة صباح البلد

مواعيد مباريات اليوم الثالث لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور