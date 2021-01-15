حقنة تعيد لها الحياة.. والدة طفلة تعاني من مرض نادر تناشد المسئولين بعلاج ابنتها

استغاثت والدة الطفلة بيرلا أحمد، في رسالة لخدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، بالميئولين لعلاج ابنتها التي تعاني من مرض النادر وفريد من نوعه يسمى وردنج هوفمان.

وقالت والدة الطفلة: "تعاني بيرلا من مرض نادر اسمه وردنج هوفمان وهو طفرة جينية تؤدي إلى ضمور بالعضلات الشوكي".

وأضافت الأم: "بعد ولادتها بدأت عضلات جسمها تضعف وحركتها تقل تدريجيا، وبعد عمل العديد من الفحوصات اثبت تحليل الجينات ان هناك طفرة جينية وان الجين اللي بيغذي العضلات ويجعلها قادرة على التحرك متنحي وغير موجود وده اللي خلاها مش بتتحرك وعضلاتها كلها تضعف، حتى وصل الأمر إلى عضلات التنفس وخلاها بقالها اكتر من ٣ شهور على التنفس الصناعي وهتكمل بقيت حياتها عليه وبتتغذي عن طريق أنبوب متوصل بالمعدة لعدم قدرتها على البلع".

وتابعت: "هي حاليا مبقاش في اي حاجة فيها بتتحرك غير عينها والأمر سيزداد سوءا لان عدم تحركها سيؤدي الي هشاشة في العظام، وعلاجها الوحيد حقنة اسمها zolgensma وسعرها ٢ مليون دولار والحقنة دي نسخة طبق الأصل من الجين المتنحي وبترجعلها الحياة من جديد".

وتناشد والدة الطفلة بيرلا أحمد مجلس الوزراء، سرعة التدخل وتوفير الحقنة المطلوبة من أجل ابنتها، حتي لا يتم زيادة المرض عليها سوءا أكثر فأكثر.

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