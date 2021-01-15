مايك بنس: حريصون على تسليم سلمي للسلطة إلى بايدن

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إن البيت الأبيض حريص على تسليم سلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.





وأضاف بنس خلال اجتماع مع مسئولين أمنيين: "نعمل على مدار الساعة لضمان انتقال سلمي للسلطة ومراسم تنصيب آمنة للرئيس المنتخب ونائبته".





وتابع: " يمكن للأمريكيين أن يثقوا بأن الإدارة ستعمل بلا كلل لتأمين انتقال سلس وآمن للسلطة".





من جانبه، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي خلال الاجتماع إن الحرس الوطني سيتولى جميع المهمات الأمنية في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب.





وأكد أن قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 100 شخص على خلفية اقتحام مبنى الكونجرس.



