هيثم شاكر يفاجئ أبلة فاهيتا بهدية على الهواء.. فيديو

قام الفنان هيثم شاكر خلال لقاءه ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بتقديم هدية لها على الهواء.





وقام هيثم بفتح الهدية وظهرت أنها حذاء، لونه ذهبي، وهو ما جعل الأبلة تدخل فى حالة ضحك، وتفاعل الجمهور معها.

وقالت فاهيتا لـ هيثم " انت لازم تلبسها لى بنفسك .. وبعد ذلك قالت له بغير يا هيثم.. أنت لازم تطلق .. الموضوع دخل في الجد أوي ".





كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏





ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.



