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رامي رضوان يقدم حلقة خاصة بمناسبة مرور 4 سنوات على انطلاق دي إم سي

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:02 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
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البهي عمرو
قال الإعلامي رامي رضوان، إن شبكة قنوات دى إم سي تحتفل اليوم بمرور 4 سنوات على الانطلاق، موضحًا أن القناة خلال الـ سنوات الماضية قدمت الكثير لـ المواطنين، و أن القناة بدأت كبيرة ومستمرة في تقديم المعلومات الصحية للمواطنين.

وأضاف رامي رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، أن، برنامج مساء دى إم سي تحدث كثيرًا عن إنجازات الدولة المصرية وما يتم في جميع القطاعات.

كما أن البرنامج تحدث جديا عن فيروس كورونا منذ بداية ظهوره في ووهان الصينية، وكان دائمًا يهتم بمناقشة وتحليل وتوعية المواطنين بخطر هذا الفيروس الفتاك، و أن معظم الحديث خلال العام الماضي كان عن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وخلال الفقرة الأولى من البرنامج عرض رامي رضوان عددا من حوارات بعض الضيوف الذين جرى استضافهم البرنامج منذ بداية انطلاقه، بالإضافة إلى عدد من التقارير، كذلك عرض البرنامج عددا من المشروعات القومية التي يجرى إنشاؤها وتطويرها في مصر، ومن أهم تلك المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وكذلك مدينة المنصورة الجديدة ومشروع حي الأسمرات.

واستضاف رامي خلال الفقرة الأخيرة الفنانة الشعبية أمينة، والتى قامت بالحديث عن حياتها الشخصية وحبها لـ زوجها، وقامت بغناء أكثر من أغنية على الهواء.
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