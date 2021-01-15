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أخبار العالم

كوريا الشمالية تستفز أمريكا وتعرض صاروخا باليستيا جديدا

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بعرض صاروخ باليستي يطلق من الغواصات، أثناء استعراض عسكري ضخم بمناسبة اختتام مؤتمر حزب العمال الحاكم، وذلك في خطوة استفزازية جديدة للولايات المتحدة التي تشهد اضطرابات داخلية قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقالت الوكالة في بيان لها إنه تم عرض "أقوى سلاح في العالم وهو صواريخ بالستية استراتيجية تطلق من الغواصات"، مضيفة أنها تشكل "دليلا على قوة الجيش الثوري" لكوريا الشمالية.

وجرى العرض العسكري بحضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

يذكر أن المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية استمر 8 أيام، وهو الأول للحزب منذ عام 2016.
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