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فن

عمر كمال يوجه رسالة لـ جمهوره

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:32 ص
صدى البلد
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سيد احمد
وجه الفنان عمر كمال رسالة لـ جمهوره ونشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق عمر كمال على الصورة قائلا " رتب حياتك واللى فاتك إمسحوا .. أوصل عشان هيجوا فيك يتمسحوا ". 

يذكر أن المطرب عمر كمال كشف مع الإعلامي أحمد موسى، كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة وعمل في محطة بنزين وعامل نظافة وديليفري وأمن.

وأضاف: "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل  كي أنفق على بيتي وأسرتي".

وتابع عمر كمال: "في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج".
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