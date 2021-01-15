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فن

في عيد ميلاد سمير غانم .. عمره الحقيقي ويشارك ابنته دنيا في هذا الأمر

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:41 ص
سمير غانم
سمير غانم
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شروق ابراهيم
هو واحد من ابرز نجوم الكوميديا في السينما المصرية، بدايته كانت مع ثلاثي اضواء المسرح جورج سيدهم واحمد ضيف، الا ان سمير غانم اختار لنفسه خط ليسير عليه لسنوات طويلة ويقدم تاريخا فنيا كبيرًا ومتنوع بين السينما والمسرح. 

ويصادف اليوم الـ 15 من شهر يناير عيد ميلاد سمير غانم الـ 84 فهو من مواليد 15 يناير 1937 وينتمى لمواليد برج الجدي الذي تشاركه فيه ابنته الفنانة دنيا سمير غانم حيث انها أيضا من مواليد شهر يناير.

قال الفنان سمير غانم، إنه لم يجبر ابنتيه دنيا وإيمي على دخول مجال الفن، مضيفا أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، شخصيتها طيبة جدا.

وأضاف سمير غانم في لقائه على برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي: زوجتي دلال عبد العزيز اعرف عيوبي جيدا.. وإنجاب البنات جميل.. خلفة البنات تجنن ومكنش نفسي في ولد أوي".

وأشار إلى أنه ابنته دنيا سمير غانم، تشبه دماغ أبيها، كما أن ابنته إيمي، لديها دماغ أبيها وأمها، منوها أن حفيدته "كايلا" ابنة الفنانة دنيا غانم، خطفت قلبه.

واكد أن رامي رضوان هو البرنس، كما أن حسن الرداد، لا يوجد فيه عيوب ويوضع على الجرح يطيب.

سمير غانم يروي تفاصيل طفولته وعلاقته بوالده
وقال غانم خلال حواره أن والدته من مصر وأساسها من شبرا، ووالده من الصعيد، مضيفًا أنه عاش فترة في مدينة بنى سويف.

وأشار إلى أن والده كان ضابطا في بني سويف، إذ كان يتولى رئاسة مكتب شؤون العربان، المسؤول عن حل الخلافات بين القبائل.

وأوضح أنه في صغره حضر مع والده بعض جلسات الصلح بين القبائل، مضيفا: "والدي كان ضابط صارم جدا في شغله، وفي البيت له هيبة طبعا، ولو حد فينا كان تعب أو حصله حاجة مينامش.. كان عنده إحساس كبير بالمسؤولية .. عمره ما ايده اتمدت علينا وإحنا صغيرين، إلا لو في غلطة جامدة كان يمسك الواحد فينا من ايده كده ويكلمه ويكون بيضغط عليها..  قرصني كتير في إيدي بالمسكة دي".

وحينما طلبت منه وفاء الكيلانى أن يتحدث باللهجة الصعيدية، قال إن الذى يتمكن من اللهجة الصعيدية الفنان الراحل جورج سيدهم، موضحًا أنه لا يجيد اللهجة الصعيدية إلا إذا كان هناك دور يقدمه في عمل فنى.

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